В Волгоградской области выросла смертность от инсультов

Здравоохранение 29.10.2024 08:14
0
29.10.2024 08:14
Во Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается сегодня, 29 октября, Роспотребнадзор опубликовал статистику по данному заболеванию. Как передает V102.RU, ежегодно в России регистрируется более 1 млн. впервые выявленных случаев цереброваскулярных болезней. В 2022 году показатель заболеваемости ЦВБ в РФ составил 760,6 случаев на 100 тыс. населения (в Волгоградской области в 2022 году - 539,2 случаев на 100 тыс. населения, в 2023 году - 594,7 случаев на 100 тыс. населения).
В России от инсульта ежегодно погибает более 200 тыс. человек. В 2022 году показатель смертности от ЦВБ в РФ составил 169,7 случаев на 100 тыс. населения (в Волгоградской области в 2022 году - 208,4 случаев на 100 тыс. населения, в 2023 году - 213,4 случаев на 100 тыс. населения).
Инсульт можно предотвратить, а в случае, если это произошло, по симптомам установить правильный диагноз и, самое главное, как можно быстрее начать лечение.
Как понять, что у человека инсульт? Он не может улыбаться, поднять руку, возможны частичная потеря сознания, расстройство координации и сильная головная боль.
Важно в течение 10 минут после появления этих признаков вызвать скорую помощь, а правило так называемого золотого часа – это 4,5 часа после постановки диагноза, в течение которых начинается лечение, позволит больному затем полностью восстановиться.
Волгоградские врачи спасли трехлетних двойняшек26.10.2024 07:54
Здравоохранение 26.10.2024 07:54
Врачи провели уникальную операцию волгоградке с циррозом печени25.10.2024 21:30
Здравоохранение 25.10.2024 21:30
Стоматолог стал и.о. главврача Урюпинской ЦРБ24.10.2024 19:37
Здравоохранение 24.10.2024 19:37
Капремонт в трех блоках больницы им. Фишера завершится к лету24.10.2024 11:13
Здравоохранение 24.10.2024 11:13
Жители Волгоградской области 17 лет не болеют «малой чумой»23.10.2024 08:56
Здравоохранение 23.10.2024 08:56
Заболеваемость COVID-19 резко упала в Волгоградской области22.10.2024 14:13
Здравоохранение 22.10.2024 14:13
Волгоградские врачи собрали раздробленный таз попавшей в ДТП женщины21.10.2024 19:32
Здравоохранение 21.10.2024 19:32
В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ и омикроном15.10.2024 08:15
Здравоохранение 15.10.2024 08:15
В Волгограде врачи перинатального центра выходили 750-граммового малыша04.10.2024 21:07
Здравоохранение 04.10.2024 21:07
Волгоградские врачи спасли женщину с опасной формой беременности02.10.2024 20:33
Здравоохранение 02.10.2024 20:33
В Волгоградской области 14 человек заболели менингитом после укуса комаров26.09.2024 12:53
Здравоохранение 26.09.2024 12:53
Рост вирусных простуд на 25% отмечен в Волгоградской области24.09.2024 11:15
Здравоохранение 24.09.2024 11:15
Волгоградские врачи ставят на ноги трех братьев с редкой патологией23.09.2024 19:19
Здравоохранение 23.09.2024 19:19
Бронь от мобилизации, жилье и деньги: в волгоградские больницы заманивают 1324 медика23.09.2024 06:46
Здравоохранение 23.09.2024 06:46
Волгоградские врачи вернули красоту пациентке с редчайшей кожной болезнью18.09.2024 11:48
Здравоохранение 18.09.2024 11:48