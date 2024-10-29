В Волгоградской области выросла смертность от инсультов





Во Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается сегодня, 29 октября, Роспотребнадзор опубликовал статистику по данному заболеванию. Как передает V102.RU, ежегодно в России регистрируется более 1 млн. впервые выявленных случаев цереброваскулярных болезней. В 2022 году показатель заболеваемости ЦВБ в РФ составил 760,6 случаев на 100 тыс. населения (в Волгоградской области в 2022 году - 539,2 случаев на 100 тыс. населения, в 2023 году - 594,7 случаев на 100 тыс. населения). Во Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается сегодня, 29 октября, Роспотребнадзор опубликовал статистику по данному заболеванию. Как передает V102.RU, ежегодно в России регистрируется более 1 млн. впервые выявленных случаев цереброваскулярных болезней. В 2022 году показатель заболеваемости ЦВБ в РФ составил 760,6 случаев на 100 тыс. населения (в Волгоградской области в 2022 году - 539,2 случаев на 100 тыс. населения, в 2023 году - 594,7 случаев на 100 тыс. населения).

В России от инсульта ежегодно погибает более 200 тыс. человек. В 2022 году показатель смертности от ЦВБ в РФ составил 169,7 случаев на 100 тыс. населения (в Волгоградской области в 2022 году - 208,4 случаев на 100 тыс. населения, в 2023 году - 213,4 случаев на 100 тыс. населения). В России от инсульта ежегодно погибает более 200 тыс. человек. В 2022 году показатель смертности от ЦВБ в РФ составил 169,7 случаев на 100 тыс. населения (в Волгоградской области в 2022 году - 208,4 случаев на 100 тыс. населения, в 2023 году - 213,4 случаев на 100 тыс. населения).

Инсульт можно предотвратить, а в случае, если это произошло, по симптомам установить правильный диагноз и, самое главное, как можно быстрее начать лечение. Инсульт можно предотвратить, а в случае, если это произошло, по симптомам установить правильный диагноз и, самое главное, как можно быстрее начать лечение.

Как понять, что у человека инсульт? Он не может улыбаться, поднять руку, возможны частичная потеря сознания, расстройство координации и сильная головная боль. Как понять, что у человека инсульт? Он не может улыбаться, поднять руку, возможны частичная потеря сознания, расстройство координации и сильная головная боль.

Важно в течение 10 минут после появления этих признаков вызвать скорую помощь, а правило так называемого золотого часа – это 4,5 часа после постановки диагноза, в течение которых начинается лечение, позволит больному затем полностью восстановиться. Важно в течение 10 минут после появления этих признаков вызвать скорую помощь, а правило так называемого золотого часа – это 4,5 часа после постановки диагноза, в течение которых начинается лечение, позволит больному затем полностью восстановиться.



