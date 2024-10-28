



В Волгограде после проверки прокуратуры аннулировали запись о смерти пенсионерки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, 74-летнюю волгоградку по ошибке похоронили после обнаружения останков ее дочери.

Как ранее сообщалось информагентством, в апреле прошлого года в овраге по улице Еременко, 49 в Краснооктябрьском районе были найдены скелетированные останки человека. Страшную находку сделали случайные прохожие.

Установлено, что в 2023 году следователи Краснооктябрьского района провели проверку после обнаружения костных останков неустановленного лица. По заключению судмедэкспертов выяснилось, что генетический профиль заявительницы совпал с найденными останками. В связи с этим 25 апреля прошлого года бюро судебно-медицинской экспертизы выдало медицинское свидетельство о смерти пенсионерки, на основании которого позднее ЗАГС составил запись о ее смерти.

При этом, в производстве следователей Тракторозаводского района находился материал проверки по факту безвестного исчезновения дочери волгоградки.

- По результатам проверки генетического профиля костных останков неизвестной женщины установлено его совпадение с генетическим профилем дочери заявительницы, а не самой пенсионерки. Решением Центрального районного суда заявление прокурора удовлетворено. В настоящее время судебный акт фактически исполнен, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области.