В Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от торгового центра по улице Еременко, 49 нашли скелетированные останки человека. Как стало известно ИА «Высота 102», страшную находку сделали случайные прохожие.

— Скелетированные останки человека обнаружены в овраге напротив ТЦ «Зельгрос». Со слов эксперта, давность смерти составляет не более шести месяцев. Видимых механических повреждений не обнаружено, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Останки принадлежат предположительно женщине 60-65 лет. Организована проверка. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Собственный источник «Высоты 102» в правоохранительных органах рассказал, что на останки наткнулись случайные прохожие поздно ночью.

— Череп и кости лежали в овраге в небольшом углублении, ничем не прикрытые. Вполне вероятно, что останки принадлежат ранее пропавшему человеку, — уточнил источник.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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