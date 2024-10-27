«Переживаем за каждого»: анестезиолог-реаниматолог из Волгограда - о волнении, выгорании и мифах о работе

- Где я?!

- Вы в операционной, не волнуйтесь, операция закончилась, сейчас в палату поедем.

- Слава богу, я думала на работе.

Такие вопросы анестезиолог-реаниматолог Сергей Ватутин может услышать после очередной операции. А до ее начала специалиста спрашивают совсем о другом: «А вдруг я не выдержу наркоза и просто не проснусь?». О тонкостях своей работы, отношении с пациентами и волнении перед входом в операционную заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Не секрет, что многие пациенты боятся операций именно из-за наркоза. Едва ли не каждый второй из них уверен, что анестезия «съедает» несколько лет жизни и необратимо влияет на здоровье. Раз за разом отвечая на уже весьма стандартные вопросы, Сергей Ватутин старается разрушить каждый из этих мифов.

- Прежде всего, пациентов пугает невозможность контролировать происходящее во время анестезии. Люди боятся проснуться во время операции, на любом ее этапе. Или боятся не проснуться вообще. Боятся своих непроизвольных действий, боятся сказать лишнее или выразиться нецензурно. Все наши страхи от неизвестности. Это нормально. Но все же бояться не стоит. Анестезиологу нужно верить. Он – друг, проводник через океан хирургического стресса и боли, помощник на сложной диагностической манипуляции. Скажу искренне – мы переживаем за каждого, - рассказывает врач. – Чаще всего люди думают, что наркоз сокращает жизнь. Этот миф возник очень давно, но сейчас не имеет под собой никакой почвы - современные средства не ведут к негативным последствиям. Существуют и приборы, которые вводят препараты в точной дозировке, и дыхательные аппараты, позволяющие нам точно и быстро управлять состоянием пациента и ориентироваться в изменениях жизненно важных показателей в режиме реального времени. Еще одно распространенное заблуждение – человек не перенесет наркоза. Миф! У нас появились современные обезболивающие средства и дополнительные методики обезболивания – эпидуральная, региональная, спинальная анестезии. Есть препараты, которые отключают сознание, но при этом не влияют на все остальное. Существуют методики для работы со всеми, даже с тяжелыми пациентами со сложными сопутствующими патологиями. Лет 20-25 назад, когда препараты были иными, вернее не было тех, что есть сейчас, случались разные истории, и после пробуждения пациенты говорили нам всякое. Сейчас необычных случаев становится все меньше. Чаще всего нас спрашивают: «А когда начнется операция? Зачем вы меня разбудили, я такой сон видел!».

Перед входом в операционную волнуются не только пациенты, но и сами врачи. Казалось бы, огромный стаж стирает все лишние эмоции и превращает работу в конвейер. Но это не так. По словам анестезиолога-реаниматолога, даже опытные специалисты готовятся к операциям, реагируют на тяжелые случаи и нелегко переносят смерть.

- Конечно, я ощущаю волнение перед анестезией – иногда больше, иногда меньше. Все зависит и от пациента, и от его сопутствующих патологий, от объема работы, и даже от места, в котором нам предстоит работать. Вне операционной (в МРТ или диагностическом кабинетах) работать сложнее. Это чувство абсолютно нормальное. Волнение уходит с началом работы: настраиваешь оборудование, подготавливаешь препараты, отдаешь поручения медицинской сестре, параллельно общаешься с пациентом – вот и пошел процесс. Есть цель. Есть задачи. Есть все необходимые для их решения инструменты. А волнению и суете места уже нет, - делится Сергей Ватутин. – Даже в трудных клинических случаях, в том числе при общении с родственниками пациентов, которые находятся в тяжёлом состоянии, нам нужно сохранять спокойствие. В юности я любил авиацию и медицину. Так вот анестезиология – их некий сплав. Интенсивность и динамизм работы, давление времени и неоднородность задач с таящейся в них опасностью - то, что отличает нашу специальность от поликлинической или «палатной» медицины. Хороший анестезиолог должен обладать столькими качествами - от профессионализма до воспитанности и умения руководить. И все же на первое место я бы поставил эмпатию. С первой встречи с человеком нам нужно понять его тревоги, страхи, боль и провести через периоперационный период так, чтобы он остался доволен всеми этапами этого пути. Мне кажется, что именно с отрешённости от пациентов и своей специальности, от нежелания читать и учиться новому и начинается профессиональное выгорание.

К слову, еще недавно многие коллеги Сергея Ватутина в сердцах говорили о том, что после операции им всегда достается роль второго плана. По их словам, после выписки пациенты чаще всего вспоминают работу хирургов, кардиологов или травматологов и забывают про анестезиологов-реаниматологов.

- Концепция «хирург – капитан корабля» уже устарела, но ее отголоски в той или иной мере мы, анестезиологи, все еще чувствуем, - признает заведующим отделением. – Обиды на это лично у меня нет. Тем более, что постепенно ситуация меняется в лучшую для нас сторону. Пациенты все чаще осознают, что анестезиолог и хирург с равной степенью ответственности и профессионализма заботятся об их здоровье.

После очередной рабочей смены или дежурства многим врачам наверняка хочется «очистить» память. Но отвлечься от всех рабочих вопросов и не допустить о них даже мысли для заведующего отделением – нечто из разряда фантастики.

- Как правило, запоминаются сложные случаи, связанные с тяжелыми травмами, непереносимостью препаратов. В нашей работе запоминать их важно, ведь о них мы рассказываем молодым коллегам. Это одна из форм обучения. Все остальное память сотрет сама. Психологически бывает сложно... Детские болезни, травмы, горе родителей. Если же говорить о фатальных осложнениях, то привыкнуть к ним невозможно. Любой смертельный исход переносится тяжело, - рассказывает Сергей Ватутин. – Как заведующему отделением, мне могут позвонить в любое время – задать вопрос, поставить задачу. Все заведующие, да и просто врачи сейчас живут именно так. И мы к этим звонкам готовы. Когда в Волгограде случился теракт, никто никому и не звонил – практически весь персонал в течение часа приехал на работу. В этом и есть суть нашей профессии.

Автор Виктория Чумакова

Коллаж Павел Мирошкин / V102.RU