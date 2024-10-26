





Суровикинский районный суд Волгоградской области обязал выплатить вдовцу моральную компенсацию за падение его супруги в магазине «Доброцен», после которого она умерла через два месяца. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение суда, ООО «ПВ-ЮГ» должно будет выплатить Сергею Степановичу Леваденко 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, и оно уже обжаловано пенсионером, который считает, что именно падение его жены в магазине сократило жизнь его супруге, с кем они прожили больше 50 лет. Суровикинский районный суд Волгоградской области обязал выплатить вдовцу моральную компенсацию за падение его супруги в магазине «Доброцен», после которого она умерла через два месяца. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение суда, ООО «ПВ-ЮГ» должно будет выплатить Сергею Степановичу Леваденко 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, и оно уже обжаловано пенсионером, который считает, что именно падение его жены в магазине сократило жизнь его супруге, с кем они прожили больше 50 лет.





Пока Валентина Ивановна была еще жива, она с адвокатом подала в суд на магазин и индивидуального предпринимателя Владимира Кочергина с требованием возмещения морального и материального ущерба. После ее смерти иск оставили без рассмотрения. Тогда с иском в суд обратился вдовец. Пока Валентина Ивановна была еще жива, она с адвокатом подала в суд на магазин и индивидуального предпринимателя Владимира Кочергина с требованием возмещения морального и материального ущерба. После ее смерти иск оставили без рассмотрения. Тогда с иском в суд обратился вдовец.





Впрочем, попытки коммерсантов сделать вид, что женщина покалечилась в магазине не по их вине, были опровергнуты представленными на суде доказательствам – заключениями врачей, показаниями свидетелей и видеозаписью. В связи с чем требования Сергея Степановича о возмещении морального ущерба были признаны обоснованными. Однако сумму исковых требований суд снизил до 50 тысяч рублей. При этом в возмещении материального ущерба вдовцу было отказано – по причине того, что умерла Валентина Ивановна не от полученных в магазине травм, а от инфаркта. Впрочем, попытки коммерсантов сделать вид, что женщина покалечилась в магазине не по их вине, были опровергнуты представленными на суде доказательствам – заключениями врачей, показаниями свидетелей и видеозаписью. В связи с чем требования Сергея Степановича о возмещении морального ущерба были признаны обоснованными. Однако сумму исковых требований суд снизил до 50 тысяч рублей. При этом в возмещении материального ущерба вдовцу было отказано – по причине того, что умерла Валентина Ивановна не от полученных в магазине травм, а от инфаркта.

Но больше всего родным Валентины Ивановны обидно за то, что после случившегося перед ними никто из руководства магазина даже не извинился.

Но больше всего родным Валентины Ивановны обидно за то, что после случившегося перед ними никто из руководства магазина даже не извинился.

- Они виноваты в том, что человек ушел из жизни раньше времени. Но даже не нашли какие-то слова, чтобы хоть как-то эту вину снизить, - считает мужчина.

, - считает мужчина.

Защитник семьи Татьяна Белова, которая будет представлять интересы семьи и в апелляционной инстанции, также уверена в том, что исковые требования потерявшего свою супруга вдовца имеют основания.

Защитник семьи Татьяна Белова, которая будет представлять интересы семьи и в апелляционной инстанции, также уверена в том, что исковые требования потерявшего свою супруга вдовца имеют основания.

- Нельзя оценивать жизнь человека в такую смехотворную сумму. Да, Валентина Ивановна умерла от инфаркта, но, если бы не то злосчастное падение, уверена семья, она была бы жива, не было бы этих судов, не было бы требований возмещения ущерба, - заявила она.

- заявила она.

В тот черный для семьи Леваденко день, 2 февраля 2024 года Сергей Степанович вместе с супругой Валентиной Ивановной пришли в магазин «Доброцен», расположенный в Суровикино. Что произошло потом, зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина выходит из отдела магазина, и, пытаясь повернуться, падает на правую сторону. Как потом выяснилось, 69-летняя пенсионерка споткнулась об часть металлической конструкции, которая торчала из пола.Сотрудники магазина вызвали скорую помощь, которая госпитализировала Валентину Ивановну в Суровикинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом правого плеча, закрытый перелом левого надколенника, ушиб правой половины грудной клетки.В этот же день пенсионерку с переломами отправили на лечение в отделение травматологии и ортопедии Волгоградской областной клинической больницы №1. Женщина перенесла тяжелые операции – ей вставили пластину в правую плечевую кость, хирургическое вмешательство было проведено и на ноге. Но, как считает Сергей Степанович, перенесенный наркоз, болевой шок и стресс, которые испытала его жена, не прошли даром. 12 апреля ее сердце не выдержало, и она умерла от инфаркта.- рассказывает Сергей Степанович., - продолжает Сергей Степанович.Мужчина в суде потребовал от коммерсантов возмещения материального ущерба в размере 66400 рублей – это стоимость похорон его супруги и поминального обеда. Моральные страдания, вызванные смертью его супруги, с которой они прожили несколько десятков лет, он оценил в полмиллиона рублей.Представитель ООО «ПВ-ЮГ», который так и не появился в суде, в письменном отзыве просил отказать в возмещении ущерба по нескольким причинам. Например, утверждал, что истцом не представлены документы, подтверждающие посещение магазина и приобретение товаров в указанную дату. Кроме того, сумму в полмиллиона он считал завышенной, указывая, что причинно-следственная связь между посещением магазина и имеющейся на дату обращения истца в больницу травмой не установлена и не подтверждена. Как и связь между полученными травмами и смертью Валентины Ивановны. При этом в коммерческой компании возложили ответственность за состояние полов в магазине на арендатора – предпринимателя Кочергина., - продолжает собеседник информагентства.– говорит мужчина.