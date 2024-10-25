Расследования

«Асфальт почти идеальный»: в Волгограде опровергли версию о ДТП со скорой из-за плохой дороги

Расследования 25.10.2024 16:20
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25.10.2024 16:20


В Волгоградской области продолжают разбираться в обстоятельствах жуткого ДТП с автомобилем скорой помощи, который перевозил пациентов и перевернулся, передает V102.RU. В этой аварии, напомним, погиб один человек и четверо пострадали.

Шокированные случившемся волгоградцы строят различные версии, почему водитель скорой не справился с управлением и совершил опрокидывание. Одни считают, что у автомобиля что-то произошло с колесом, а другие видят причину в плохом состоянии дороги. Однако фотографии с места ДТП эту версию опровергают. 


- Асфальт на этом месте почти идеальный, - утверждают очевидцы, побывавшие на месте страшной аварии.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в комментарии V102.RU сообщили, что дорога находится в нормативном состоянии.

- Полная реконструкция данного участка дороги проводилась в 2019 году, - уточнили в облкомдортрансе. - После ДТП на место выехали представители подрядной организации, которые провели проверку.  


Напомним, что ДТП произошло в 13.05 на 81 км автодороги «Волгоград-Астрахань» в Ленинском районе Волгоградской области. По предварительным данным, которые озвучили в ГУ МВД России по региону, водитель «ГАЗели» не справился с управлением и совершил опрокидывание.

По не подтвержденной официально информации, в машине скорой помощи перевозили раненных в СВО. 

Фото с места ДТП читателей V102.RU

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