В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости
 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Андрей Бочаров и Роман Иванов провели заседание коллегии УФНС региона

Общество 14.04.2026 12:52
14.04.2026 12:52


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Волгоградской области, на котором озвучивались итоги деятельности за прошедший период, реализация совместных проектов, актуальные задачи. Заседание прошло под началом руководителя регионального УФНС Романа Иванова и при участии сотрудников налоговых органов.

По словам Андрея Бочарова, региональное Управление ФНС России вносит существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности, реализацию проектов и программ развития области. 

– Ваша работа по обеспечению поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней способствует динамичному, устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных образований, Волгоградской области и всей нашей страны в целом, – подчеркнул глава региона, отметив также успешное выполнение ведомством задач цифровизации, направленных на повышение прозрачности налоговой системы, улучшения инвестиционного климата в регионе.



– Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, правительства России, в условиях системного конструктивного взаимодействия органов власти всех уровней, институтов развития, налоговых органов, предприятий и организаций реального сектора экономики нам удалось реализовать свои планы и при этом достичь достаточно серьезных результатов в вопросах привлечения инвестиций в социально-экономическую сферу Волгоградской области. Только за прошедшие пять лет объем инвестиций в регионе вырос более чем в два раза: с 186 миллиардов рублей в 2021 году практически до 400 миллиардов рублей в 2025 году. По сравнению с предыдущим 2024 годом объем инвестиций увеличился сразу на 34 миллиарда рублей. Плановые задачи 2026 года — сохранить набранные темпы и обеспечить реализацию на территории Волгоградской области целого ряда намеченных приоритетных, масштабных проектов, направленных на развитие экономики и повышение качества жизни людей, – приводит цитату из выступления Андрея Бочаров пресс-служба администрации региона. 

Андрей Бочаров поблагодарил сотрудников и ветеранов налоговой службы за добросовестное исполнение профессионального долга и поздравил с 35-летием управления: 

– Желаю трудовому коллективу новых профессиональных успехов и достижений на службе Отечеству. 


Глава региона вручил сотрудникам ведомства почетные грамоты и медали ордена «За заслуги перед Волгоградской областью».

Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов поблагодарил руководство региона за конструктивноеотметив, что налоговая служба приложит все силы для решения задач развития Волгоградкой области.

14.04.2026 17:39
17:39
Барабанное шоу и туи: волгоградцы встретили весну в хорошей компанииСмотреть фотографии
16:56
В Волгоградской области сведения глав о доходах проверят в аппарате губернатораСмотреть фотографии
16:43
Знаменитого телеведущего Бельковича заметили на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде продолжается весенний ремонт дорог после суровой зимыСмотреть фотографии
16:05
«Деньги вложили, а ходим с фонариками»: под Волгоградом из-за нехватки средств сельчане остались без освещенияСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области спрос на строителей вырос в 2 разаСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде с необитаемого острова эвакуировали шестерых туристовСмотреть фотографии
15:34
Иди в ИТ: «Ростелеком» рассказал волгоградской молодежи о преимуществах цифровых профессийСмотреть фотографии
15:01
Волгоградские «Джентльмены» взяли золото на этапе Кубка России по пейнтболуСмотреть фотографии
14:46
На острове Зеленый под Волгоградом к дачному сезону ускорили интернетСмотреть фотографии
14:35
Волгоградцы накануне майских праздников раскупают туры на Кавказ и в БелоруссиюСмотреть фотографии
14:22
Боты начали нанимать волгоградцев на работуСмотреть фотографии
14:20
Полицейские с мигалкой и ветерком проводили роженицу до ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Как не попасться на удочку мошенников: 2 простых способа распознать настоящий госпабликСмотреть фотографии
13:37
Ростовчане остались без метро и новых скоростных трамваевСмотреть фотографии
13:34
В Волжском высокое дерево рухнуло из-за бушевавшей непогоды и зацепило провода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Министр юстиции Чуйченко проверил СИЗО №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
Андрей Бочаров и Роман Иванов провели заседание коллегии УФНС регионаСмотреть фотографии
12:44
Под Волгоградом грузовик «сыграл» в кёрлинг с «Газелью» на региональной трассеСмотреть фотографии
12:41
Волгоградцам рассказали, где заработать 180 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:59
Игорь Растеряев спел про «Комбайнеров» в колонии ВолжскогоСмотреть фотографии
11:36
Отопительный сезон - все! Шесть муниципалитетов Волгоградской области готовятся к отключению теплаСмотреть фотографии
11:13
Причину смертельного пожара на юге Волгограда назвали в МЧССмотреть фотографии
10:54
Волгоградцам грозит 10-летний срок за кражу электродов со стройплощадкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:51
«По размерам похож на дельтапан»: в Волгоградской области вышли на поиски уникальных краснокнижных птицСмотреть фотографии
10:46
Волгоград вошел в топ популярных направлений среди туристовСмотреть фотографии
10:15
Где в Волгоградской области прервут ТВ-сигнал: график по населенным пунктамСмотреть фотографии
10:11
«Грибочки будут изумительными»: волгоградка поделилось рецептом простой заготовки из нежнейшей сморчковой шапочкиСмотреть фотографии
09:55
Многодетным волгоградкам напомнили о праве на досрочную пенсию в 50 летСмотреть фотографии
09:52
Новостройки в Волгограде подешевели на 1,5%Смотреть фотографии
 