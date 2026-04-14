



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Волгоградской области, на котором озвучивались итоги деятельности за прошедший период, реализация совместных проектов, актуальные задачи. Заседание прошло под началом руководителя регионального УФНС Романа Иванова и при участии сотрудников налоговых органов.

По словам Андрея Бочарова, региональное Управление ФНС России вносит существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности, реализацию проектов и программ развития области.

– Ваша работа по обеспечению поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней способствует динамичному, устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных образований, Волгоградской области и всей нашей страны в целом, – подчеркнул глава региона, отметив также успешное выполнение ведомством задач цифровизации, направленных на повышение прозрачности налоговой системы, улучшения инвестиционного климата в регионе.









– Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, правительства России, в условиях системного конструктивного взаимодействия органов власти всех уровней, институтов развития, налоговых органов, предприятий и организаций реального сектора экономики нам удалось реализовать свои планы и при этом достичь достаточно серьезных результатов в вопросах привлечения инвестиций в социально-экономическую сферу Волгоградской области. Только за прошедшие пять лет объем инвестиций в регионе вырос более чем в два раза: с 186 миллиардов рублей в 2021 году практически до 400 миллиардов рублей в 2025 году. По сравнению с предыдущим 2024 годом объем инвестиций увеличился сразу на 34 миллиарда рублей. Плановые задачи 2026 года — сохранить набранные темпы и обеспечить реализацию на территории Волгоградской области целого ряда намеченных приоритетных, масштабных проектов, направленных на развитие экономики и повышение качества жизни людей, – приводит цитату из выступления Андрея Бочаров пресс-служба администрации региона.

Андрей Бочаров поблагодарил сотрудников и ветеранов налоговой службы за добросовестное исполнение профессионального долга и поздравил с 35-летием управления:

– Желаю трудовому коллективу новых профессиональных успехов и достижений на службе Отечеству.





Глава региона вручил сотрудникам ведомства почетные грамоты и медали ордена «За заслуги перед Волгоградской областью».

Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов поблагодарил руководство региона за конструктивноеотметив, что налоговая служба приложит все силы для решения задач развития Волгоградкой области.