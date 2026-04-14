



В Иловлинском районе Волгоградской области жители хутора Зимовейский Трёхостровского сельского поселения бьют тревогу из-за отсутствия уличного освещения. Несколько лет назад населённый пункт попал в региональную программу модернизации сетей. Здесь были установлены новые опоры, проложен кабель электроснабжения и установлены современные уличные светильники. Однако счастье хуторян неожиданно прервалось в 2026 году.

- Вот уже несколько недель в хуторе нет освещения. Его специально отключили. Сейчас даже с фонариком здесь ничего не видно. По ночам у нас бегают шакалы. Дети боятся выходить из дома. Сейчас темнеет рано. Что делать в сложившейся ситуации, непонятно, - рассказала журналистам местная жительница.

По словам сельчан, первым делом они обратились за помощью в местную администрацию. Там им откровенно сообщили, что и рады были бы помочь, но вопрос упирается в суровые финансовые реалии.

- Глава кивает на бюджет. Говорит, что деньги вовремя не поступают, отсюда и причина сумрака на улицах. Почему так происходит, жителям непонятно. Раз расходы заложены в бюджет, значит они должны быть обеспечены. Но куда деваются выделенные средства? Почему они до нас не доходят? И как долго мы должны будем ходить по улицам спотыкаясь, - задаётся вопросами женщина.

Редакция обратилась в администрацию Трёхостровского сельского поселения с просьбой прокомментировать жалобы хуторян. Глава Сергей Иванов рассказал, что жители Зимовейского немного драматизируют реальное положение дел, однако власти в курсе сложностей, которые возникли. Более того, уже предприняты меры, чтобы вернуть в населённый пункт свет.

- К сожалению, проблема действительно имеет место быть, но она возникла не по нашей вине. Мы работаем в сложившихся бюджетных ограничениях. В приоритете зарплаты и социальные обязательства, как только доводятся деньги на прочие нужды – мы сразу же их направляем, в том числе и на оплату электроэнергии. Иногда, к сожалению, происходят такие накладки. Но я могу жителей заверить, что с 20 апреля, а может быть и на несколько дней раньше, мы восстановим работу уличного освещения. Всё будет завесить от оперативности энергетиков, - отметил руководитель.

Местные власти перечислили ресурсоснабжающей организации 5 тыс. рублей за уличное освещение. При этом станичная администрация попросила хуторян отнестись к возникшим сложностям с пониманием.

- Конечно, людей можно понять, но мы со своей стороны делаем всё, что от нас зависит. Бюджет непростой, а у нас и дороги нужно подлатать, и поселения к лету подготовить, - добавил Сергей Иванов.

Также руководитель посетовал, что если со светом вопрос вот-вот будет, по крайней мере на какое-то время, закрыт, то есть проблема, которую местные власти не могут решить вот уже много месяцев. Ещё в мае 2025 года станица осталась без стационарного интернета и проводной связи. Провайдеры не хотят вкладываться в прокладку кабеля через Дон, а установленные для обеспечения стационарной связи передатчики вышли из строя. В результате населённый пункт лишился связи, что, учитывая нестабильную работу мобильного интернета, создаёт сельчанам дополнительные проблемы.

Фото сгенерировано ИИ