«Все в крови и люди лежат»: Под Волгоградом в смертельное ДТП попала машина скорой помощи

Жесткая авария с участием машины скорой помощи, по предварительным данным, произошла сегодня, 25 октября, в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, страшные кадры опубликовали очевидцы, которые оказались на месте ДТП.





- Тут все в крови, - комментирует происходящее голос за кадром. На записи также видно окровавленного мужчину, который лежит около автомобиля скорой помощи.





В ГУ МВД России по Волгоградской области V102.RU сообщили, что авария произошла в Ленинском районе на трассе «Волгоград-Астрахань».

- По предварительным данным, в 13-05 час. водитель, управляя автомашиной «ГАЗель», двигаясь по автодороге «Волгоград-Астрахань», на 81 км. не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, - рассказали в главке. - В результате ДТП один человек погиб, четверо получили травмы.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По не подтвержденной официально информации, в машине скорой помощи перевозили раненных в СВО.

Видео: Жесть Волгограда / t.me