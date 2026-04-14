



Жители Волгограда на Мамаевом кургане встретили известного шеф-повара и телеведущего Александра Бельковича, который прославился своим участием в кулинарной программе на одном из федеральных каналов. Вместе со съемочной группой Белькович был замечен у подножия скульптуры «Родина-мать зовет!».

– Гуляем мы сегодня на Мамаевом кургане, и я обратила внимание на молодого человека. И подумала: «Ого, вот это ты похож на Александра Бельковича, одного телеведущего на канале СТС». Потом увидела телевизионщиков и поняла, что это он и есть. Для меня было неожиданностью увидеть телеведущего, программа которого мне очень нравится, – рассказала волгоградка.

Девушке также удалось сделать фото на память с известным телеведущим.

– Меня порадовало, что это один из любимых ведущих моего свекра. Я сразу же отправила фотографию с ним родителям, чтобы они обалдели, – поделилась своими впечатлениями в соцсетях девушка.

