Причину смертельного пожара на юге Волгограда назвали в МЧС





Волгоградские спасатели назвали причину смертельного пожара в частном доме Красноармейского района.

- Неосторожность при курении привела к трагедии на улице Нижнедонской на юге Волгограда, - сообщили в региональном главке МЧС России.

Огонь из-за непотушенной сигареты быстро захватил 64 квадратных метра жилища. Несмотря на то, что пожарные оперативно прибыли на место, спасти находившуюся в объятой пламенем постройке женщину не удалось. По предварительной информации, жертвой огня стала сама хозяйка выгоревшего частного дома.

