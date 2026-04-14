В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
«По размерам похож на дельтапан»: в Волгоградской области вышли на поиски уникальных краснокнижных птиц

14.04.2026 10:51
14.04.2026 10:51


В Волгоградской области пересчитают удивительных птиц, занесенных в Красную книгу. Две орнитологические экспедиции начались одновременно на северо-западе и на юге региона.

- Перед переизданием Красной книги Волгоградской области исследования помогут уточнить численность редких видов птиц и найти их новые места обитания. На северо-западе орнитологи изучат серого журавля, дрофу, белого аиста и желну, а в южных районах основное внимание ученых будет сконцентрировано на кудрявом пеликане, занесенном в Международную Красную книгу, - сообщили в администрации региона.

По словам основателя реабилитационного центра «Обитель птиц» иеромонаха Василиска, взятые под охраны пернатые пока еще редко, но все-таки можно заметить в Волго-Ахтубинской пойме.

- Ранней весной я, к своей радости, видел большую стаю серых журавлей, которая пролетала мимо моего скита. Эту новость я тут же передал главному орнитологу Волгоградской области Елене Гугуевой, - рассказывает священник, основавший реабилитационный центр для птиц. – С дрофой, увы, я не встречался ни разу, а вот желна в нашем участке леса живет и выводит потомство уже не первый год. Я даже научился подзывать ее к себе, включая на телефоне птичью трель. Самцы желны охотно подлетают, потому что, услышав «голос» своего соперника, непременно хотят взглянуть на него лично. Сейчас они ведут себя довольно активно, но в ближайшее время, на период выведения потомства, птицы станут тихими и практически незаметными.

Настоящим потрясением даже для знатока птиц стал эффектный пролет кудрявого пеликана. Статный красавец, чей вес может достигать 14 килограммов, а размах крыльев – трех с половиной метров, пролетел над скитом и привлек внимание отца Василиска своим грубым гортанным голосом. 

- Раньше я считал большой птицей лебедя. И, зная траекторию его полета, все равно восхищался: «Как же он летит? Как же?», - эмоционально рассказывает отец Василиск. – Но при встрече с кудрявым пеликаном у меня отпали все вопросы. Я завороженно смотрел на эту птицу, по размерам напоминающую едва ли не дельтаплан, и восхищался ее мощью и в то же время грацией! Это действительно захватывающее зрелище, наблюдать за которым хочется намного чаще.

08:59
Игорь Растеряев спел про «Комбайнеров» в колонии ВолжскогоСмотреть фотографии
08:36
Отопительный сезон - все! Шесть муниципалитетов Волгоградской области готовятся к отключению теплаСмотреть фотографии
08:13
Причину смертельного пожара на юге Волгограда назвали в МЧССмотреть фотографии
07:54
Волгоградцам грозит 10-летний срок за кражу электродов со стройплощадкиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:51
«По размерам похож на дельтапан»: в Волгоградской области вышли на поиски уникальных краснокнижных птицСмотреть фотографии
07:46
Волгоград вошел в топ популярных направлений среди туристовСмотреть фотографии
07:15
Где в Волгоградской области прервут ТВ-сигнал: график по населенным пунктамСмотреть фотографии
07:11
«Грибочки будут изумительными»: волгоградка поделилось рецептом простой заготовки из нежнейшей сморчковой шапочкиСмотреть фотографии
06:55
Многодетным волгоградкам напомнили о праве на досрочную пенсию в 50 летСмотреть фотографии
06:52
Новостройки в Волгограде подешевели на 1,5%Смотреть фотографии
06:32
Волгоградцы не спешат раскупать билеты на концерты популярных артистовСмотреть фотографии
05:40
Жителя Дагестана осудят за гибель 4 человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
05:19
Волгоградская область приняла открытый чемпионат по кикбоксингуСмотреть фотографии
05:05
С начала сезона клещи покусали больше шести тысяч россиянСмотреть фотографии
04:43
Скорость против позиционки: «Динамо‑БИОТЕХ» переиграл «ВиктОр‑СУОР» в СтаврополеСмотреть фотографии
04:37
Минобороны: над регионами страны уничтожили 97 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
04:26
В России изменили правила подсчета стажа для начисления пенсийСмотреть фотографии
03:56
Редчайшие артефакты, найденные археологом Владиславом Мамонтовым, покажут волгоградцамСмотреть фотографии
03:28
На дорогах - реки, в такси - ажиотаж: волгоградцы рассказали о последствиях мощного дождяСмотреть фотографии
03:12
Два московских рейса отменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде выясняют личность погибшей при пожаре женщиныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
Продолжаются поиски пассажира автобуса, пропавшего полгода назад под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:12
Что приготовить из сваренных на Пасху яиц: шесть верных рецептов для каждогоСмотреть фотографии
17:47
«Страшно выйти на улицу»: Волгоград вечером 13 апреля накрыло дождем и шквалистым ветромСмотреть фотографии
17:31
Грызуны и полчища муравьев начали захватывать дома волгоградцевСмотреть фотографии
17:07
Процесс облсуда по делу о геноциде советского народа повторят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде на весну и всё лето закрывают часть дороги по ул. АнгарскойСмотреть фотографии
15:40
Каспийский циклон принес Волгоградскую область ливни и похолодание: тепла не будет еще долгоСмотреть фотографии
15:15
Сад Памяти заложили в Волгограде в честь Героя России Алексея КатериничеваСмотреть фотографии
14:42
Сказочный мир русских композиторов прозвучит в «Царицынской опере»Смотреть фотографии
 