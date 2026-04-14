



В Волгоградской области пересчитают удивительных птиц, занесенных в Красную книгу. Две орнитологические экспедиции начались одновременно на северо-западе и на юге региона.

- Перед переизданием Красной книги Волгоградской области исследования помогут уточнить численность редких видов птиц и найти их новые места обитания. На северо-западе орнитологи изучат серого журавля, дрофу, белого аиста и желну, а в южных районах основное внимание ученых будет сконцентрировано на кудрявом пеликане, занесенном в Международную Красную книгу, - сообщили в администрации региона.

По словам основателя реабилитационного центра «Обитель птиц» иеромонаха Василиска, взятые под охраны пернатые пока еще редко, но все-таки можно заметить в Волго-Ахтубинской пойме.

- Ранней весной я, к своей радости, видел большую стаю серых журавлей, которая пролетала мимо моего скита. Эту новость я тут же передал главному орнитологу Волгоградской области Елене Гугуевой, - рассказывает священник, основавший реабилитационный центр для птиц. – С дрофой, увы, я не встречался ни разу, а вот желна в нашем участке леса живет и выводит потомство уже не первый год. Я даже научился подзывать ее к себе, включая на телефоне птичью трель. Самцы желны охотно подлетают, потому что, услышав «голос» своего соперника, непременно хотят взглянуть на него лично. Сейчас они ведут себя довольно активно, но в ближайшее время, на период выведения потомства, птицы станут тихими и практически незаметными.

Настоящим потрясением даже для знатока птиц стал эффектный пролет кудрявого пеликана. Статный красавец, чей вес может достигать 14 килограммов, а размах крыльев – трех с половиной метров, пролетел над скитом и привлек внимание отца Василиска своим грубым гортанным голосом.

- Раньше я считал большой птицей лебедя. И, зная траекторию его полета, все равно восхищался: «Как же он летит? Как же?», - эмоционально рассказывает отец Василиск. – Но при встрече с кудрявым пеликаном у меня отпали все вопросы. Я завороженно смотрел на эту птицу, по размерам напоминающую едва ли не дельтаплан, и восхищался ее мощью и в то же время грацией! Это действительно захватывающее зрелище, наблюдать за которым хочется намного чаще.