Боты начали нанимать волгоградцев на работу





Больше половины волгоградских компаний автоматизировали ключевые процессы в рекрутинге. По данным популярного сервиса hh.ru, 55% компаний в регионе уже используют новые технологии при найме новых сотрудников.

Также боты активно помогают компаниям рассчитать зарплаты и премии сотрудников (52%), вести кадровое планирование и учет (53%), а также занимаются обучением и развитием сотрудников (22%) и ведут внутреннюю коммуникацию внутри компании (32%).

В случае подбора нового персонала ИИ сортирует и фильтрует кандидатов по заданным критериям, отправляет приглашения на собеседования, уведомляет и напоминает кандидатам о будущих встречах и размещает вакансию сразу на нескольких платформах.

В компаниях отмечают, что использование автоматизированных HR-технологий уже приносит ощутимые результаты для бизнеса. Среди наиболее заметных эффектов более трети респондентов назвали высвобождение времени HR-специалистов за счет сокращения количества рутинных задач, которые раньше нужно было делать вручную.

