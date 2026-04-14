В Волгограде продолжается весенний ремонт дорог после суровой зимы





МБУ «Северное» продолжает ремонт дорог, в полной мере ощутивших на себе последствия температурных качелей прошедшей зимы. Как рассказали в учреждении, работы ведутся в четырех подведомственных районах областного центра – в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Трактозаводском.





Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия проводится тремя способами: ямочным ремонтом горячим асфальтом, ямочным ремонтом струйно-инъекционным методом и укладкой нового асфальта картами. С начала сезона уже выполнен ямочный ремонт шести тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Ежедневно на заделке выбоин трудятся две бригады, третья занимается ремонтом картами, четвертое звено выполняет ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. Площадь покрытых новым асфальтом участков составила около 12 тысяч квадратов.





Дефекты выявляются ежедневно по итогам круглосуточного мониторинга, в котором участвуют как и власти районов, так и МУ «Комдорстрой». Единственное, что прерывает работы, это осадки. Апрель выдался дождливым и рабочим приходится пережидать, пока дороги высохнут, чтобы не нарушать технологию проведения ремонта.

Работы организованы как в дневное, так и в ночное время, что позволяет оперативно обрабатывать большие объемы без ущерба для пропускной способности дорог.





Между тем, водители уже заметили результат труда дорожных бригад МБУ «Северное». Так, приведены в порядок участки на проспекте Ленина, ул. Пархоменко, ул. Глазкова в Центральном районе; 3-я Продольной магистрали, бульваре 30-летия Победы, ул. 51-й Гвардейской, ул. Землячки, ул. Хорошева в Дзержинском районе; улице Маршала Еременко, проспекте Ленина, ул. Таращанцев, ул. Богунской, ул. Кубинской в Краснооктябрьском районе; ул. Николая Отрады, ул. Ополченской в Тракторозаводском районе.



