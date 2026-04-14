Волгоградцам рассказали, где заработать 180 тысяч рублей





Перечень самых высокооплачиваемых вакансий в Волгограде опубликовал сервис Авито Работа, проанализировав предложения работодателей в крупных российских городах.

Больше всего в Волгограде сейчас готовы платить сотрудникам в транспортном машиностроении. Работникам данной специальности предлагают зарплату в среднем 171 тысяча рублей. В числе наиболее высокооплачиваемых специалистов этой отрасли – автомаляры со средними зарплатными предложениями в 183 тысячи рублей и сварщики, которые могут рассчитывать в среднем на 180 тысяч.

На втором месте – отрасль производства электро- и оптического оборудования. На самые высокие зарплатные предложения здесь могут претендовать слесари — им работодатели предлагают порядка 153 тысяч рублей. Наладчики в данной отрасли могут рассчитывать в среднем на 128 тысяч в месяц.

В пятерку также вошла область промышленности. Самыми высокооплачиваемыми специалистами здесь стали токари, которым предлагали в среднем 140 тысяч, а также операторы станков со средними зарплатными предложениями в размере 127 тысяч рублей.