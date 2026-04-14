Ростовчане остались без метро и новых скоростных трамваев





Власти Ростова-на-Дону приняли решение отказаться от реализации проекта скоростного трамвая и расторгнуть концессионное соглашение с компанией «Синара». Как передает Привет-Ростов, решение было принято администрациями города и области в связи с рисками реализации проекта.

Напомним, в Ростове расторгли концессионное соглашение с компанией «Синара – ГТР Ростов-на-Дону», которая должна была модернизировать трамвайную инфраструктуру. Соглашение стоимостью 61 миллиард рублей было заключено в марте 2023 года. Из этой суммы 41 миллиард рублей был предназначен на строительство и обновление инфраструктуры. А 14,63 миллиарда планировалось потратить на новые трамваи. Внебюджетные средства составили 29,5 миллиарда рублей, из которых 8 миллиардов – собственные инвестиции концессионера.

– С учетом существующих рисков реализации проекта и возможностей финансового участия региона правительством Ростовской области и администрацией города Ростова-на-Дону рассматривается вопрос о расторжении заключенного концессионного соглашения. Направлены письма о рассмотрении возможности исключить Ростовскую область из реализации инфраструктурных проектов в области комплексного развития городского электрического транспорта, – говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии Ростова.

В конечном итоге жители Ростова не получат ни обещанного ранее метро, ни скоростного трамвая.

