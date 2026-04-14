



В шести муниципалитетах Волгоградской области завершают отопительный сезон. Официальную подачу тепла с завтрашнего дня прекратят в Волжском, Фролово, Иловлинском, Клетском, Суровинском и Ленинском районах. В городе-спутнике в дни, когда погода отнюдь не «шепчет» и скупится на тепло, жители останутся еще и без горячей воды.

- Тепло в домах отключат уже завтра, - отчитались в пресс-службе администрации Волжского. – К сожалению, вслед за отоплением отключат и горячую воду. Это необходимо, чтобы провести опрессовку теплосетей.

К закаливающим процедурам жителям города-спутника придется привыкать в течение нескольких дней – с 12:00 21 апреля до 17:00 23 апреля.

До этого, напомним, о завершении сезона отчитались в Камышине, Михайловке, а также в Городищенском, Кумылженском, Камышинском, Даниловском, Ольховском и Руднянском районах. В Волгограде же подачу ресурса остановили 6 апреля - аккурат перед объявленным синоптиками похолоданием.

