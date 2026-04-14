



13 апреля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. Поздним вечером на трассе столкнулись грузовик, самосвал и автомобиль «Газель».

- В 20:10 на 7 км первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через р. Волга 33-летний водитель не справился с управлением автомашиной «Фотон» и наехал на стоявшую автомашину «ГАЗ-2752». От удара автомашина «ГАЗ» начала движение и наехала на стоявшую впереди автомашину «КАМАЗ», - сообщили правоохранители.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, левая часть «Газели» получила серьёзные повреждения. По информации полицейских, находящемуся за рулём мужчине потребовалась медицинская помощь. Он был госпитализирован в одну из ближайших больниц.