Министр юстиции Чуйченко проверил СИЗО №1 в Волгограде





Министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время визита в Волгоград посетил следственный изолятор № 1 и исправительный центр № 1. Как сообщили в УФСИН по Волгоградской области, его сопровождал начальник управления Сергей Коновалов.

В СИЗО №1 глава федерального ведомства проинспектировал ход ремонтно-реставрационных работ. Напомним, как сообщало V102.RU, в конце марта 2026 года зданию, где располагается учреждение, был присвоен статус памятника архитектуры.

Также министр посетил исправительный центр №1, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Константин Чуйченко совершил обход жилых и хозяйственных помещений подразделения, поинтересовался вопросами трудоустройства лиц, содержащихся в ИЦ, условий их труда и заработной платы.