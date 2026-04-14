В Волгоградской области спрос на строителей вырос в 2 раза





В Волгоградской области с наступлением весны стартовал строительный сезон. По данным сервиса Авито Подработка, спрос на работников строительной сферы увеличился в 2 раза.

Наиболее востребованными специалистами в строительной сфере оказались сварщики (+168%) и монтажники (+74%). Спрос на строительную технику также показал интенсивный рост – плюс 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что потребность компаний из строительной сферы в специалистах традиционно возрастает в этот период. Популярным решением является привлечение исполнителей на частичную занятость. Это позволяет оперативно нарастить рабочую силу и гибко управлять ресурсами команды в периоды повышенного спроса.