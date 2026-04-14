



За три недели до начала майских праздников волгоградцы, еще недавно державшие тактическую паузу, начали планировать свой отдых. По словам тургагентов, многие туристы предпочли заграничным поездкам экспресс-отпуск в городах России или в Белоруссии.

Список самых популярных направлений вряд ли удивит своей новизной. До открытия пляжного сезона путешественники прокладывают тропы на Кавказ – сотрудники туристических фирм утверждают, что покупающих путевки горожан не пугают даже последствия обрушившегося на Дагестан наводнения.

Несмотря на то, что заходить в море в первых числах мая решатся разве что закаленные моржи, трехдневный отдых на курортах Краснодарского края не теряет своей популярности. В небольшое турне волгоградцы отправляются также в Абхазию и в Белоруссию.

- По России наши туристы ездят без опаски, - подтверждают сотрудники сразу нескольких туристических агентств Волгограда. – Как никогда сегодня популярна и Белоруссия – в мае, когда морской отдых остается востребованным, но не основным вариантом, поездка в соседнее государство подходит путешественникам буквально по всем критериям - интересно, вкусно и не очень дорого.

Напомним, что из-за начавшейся войны в Иране часть волгоградцев отложила решение о заграничных поездках. И все-таки отдых в Турции, Египте и в Таиланде, признают специалисты, по-прежнему привлекает волгоградцев практически в любой сезон.

Накануне майских праздников в топ городов для путешествий вошел и Волгоград. Город на Волге нравится туристам не только из-за насыщенной культурной составляющей, но и из-за приемлемых цен на жилье.