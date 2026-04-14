



В Волгоградской области к началу дачного сезона в результате строительства новой базовой станции на острове Зеленый средняя скорость мобильного интернета для жителей и отдыхающих выросла на 25%. Как сообщает ИА «Высота 102», это стало возможным за счет усиления телеком-инфраструктуры МТС.

Напомним, остров Зеленый, расположенный в пойме реки Ахтуба, активно используется жителями Волжского и Волгограда, а также гостями региона для дачного отдыха, поездок на природу и коротких путешествий в выходные. Здесь расположены садоводческие товарищества и востребованные места для пляжного отдыха, пикников и рыбалки.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего сезона нагрузка на мобильную сеть на острове возрастает. Усиление телеком-инфраструктуры позволило повысить стабильность связи и скорость мобильного интернета как для дачников Зеленого, так и для отдыхающих.

Улучшенное покрытие дает возможность комфортно пользоваться навигацией, цифровыми сервисами, оставаться на связи с близкими и при необходимости оперативно обращаться в экстренные службы.

– Остров Зеленый – одно из ключевых мест притяжения для жителей Волжского в теплое время года. Сюда регулярно приезжают дачники и семьи на отдых, поэтому для нас важно обеспечить стабильную связь в период пиковых нагрузок. Запуск новой базовой станции позволил увеличить скорость мобильного интернета и сделать использование цифровых сервисов более комфортным как для жителей, так и для отдыхающих, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Фото предоставлено МТС.