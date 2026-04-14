В Волгограде с необитаемого острова эвакуировали шестерых туристов

Спасатели эвакуировали шестерых человек с острова Денежный в Волгограде. Как рассказали в ГКУ «Служба спасения», сегодня, 14 апреля, на пульт оперативного дежурного поступил сигнал от службы 112. Оказалось, что на острове, расположенном напротив Тракторозаводского района, застряла группа из шести человек, включая пятилетнего ребенка. Отдыхающие прибыли туда на надувной лодке. Однако из-за порывистого ветра и высоких волн люди не рискнули возвращаться на ненадежном плавсредстве на материк и попросили помощи.

Силами Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения на моторном катере «Неман» в сжатые сроки была проведена эвакуация граждан на городское побережье. Медицинская помощь им не потребовалась.

Справка. Остров Денежный на Волге является необитаемым. Добраться туда можно только на лодках. Летом остров привлекателен чистым песчаным пляжем.

Фото: ГКУ Служба спасения