



Всё больше волгоградцев решают свои вопросы через соцсети: записаться к врачу, пожаловаться на яму во дворе или узнать новости школы. Этим пользуются и мошенники – они создают поддельные страницы госучреждений, чтобы украсть ваши данные или посеять панику.

Как отличить настоящий паблик администрации, поликлиники или школы от фейка? Центр управления регионом (ЦУР) Волгоградской области озвучил два простых способа.

1. Ищите метку «Госорганизация»

Это самый надёжный знак. Метка находится прямо под названием страницы. Если она есть, значит, сообщество прошло строгую проверку через портал Госуслуг. Администратор подтвердил, что он действительно представляет учреждение. Всё, что публикуется в таком паблике, – официальная и достоверная информация.

Никакой фейковый аккаунт не получит этот значок.

2. Проверяйте, есть ли виджеты для обращений

Обычные новостные паблики – это просто лента. А госпаблики работают как сервис. В них обязательно есть кнопки:

«Сообщить о проблеме»

«Высказать мнение»

Эти кнопки ведут напрямую на портал Госуслуг. Это значит, что вы не просто читаете новости, а можете быстро и безопасно обратиться к власти. Если таких кнопок нет, скорее всего, страница ненастоящая.





В Волгоградом регионе уже 5600 настоящих госпабликов – их ведут все госучреждения от администраций крупных городов до сельских школ и поликлиник. И все они созданы по поручению губернатора Андрея Бочарова. Цель одна – наладить прямой и честный диалог между властью и жителями.

И это работает. Через официальные сообщества можно не только узнать новости, но и реально решить свою проблему, не натыкаясь на фейки и не рискуя личными данными.

Руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин подчёркивает: верификация сообществ исключает риск столкновения с фейками. А это значит, что подписываться нужно только на проверенное, чтобы оставаться в безопасности и быстро решать вопросы. Главное – помнить: настоящий госпаблик всегда с меткой «Госорганизация», с кнопками для обратной связи и на платформе Госуслуг.

Иллюстрации: ИИ, ЦУР