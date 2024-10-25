Врачи восстановили мужчине руку, ампутированную на производстве





В Саратовской области врачам удалось восстановить конечность мужчины, которая была частично ампутирована в результате несчастного случая на производстве. Как сообщает ИА «СарИнформ», филигранную работу провели специалисты городской больницы №1 Саратова.

– Мужчине ампутировало часть кисти. Надрез был ровно посередине ладони, – передают саратовские журналисты. – Пострадавшего скорой помощью доставили в больницу из Гагаринского района. Над восстановлением конечности трудились четыре хирурга, анестезиолог и медсестра.

Врачам пришлось восстанавливать кость, сухожилия, нервы и сосуды.

– Спустя время к саратовцу вернулась работоспособность и чувствительность руки, – сообщает издание. – Позже, из-за тяжести травмы, пришлось сделать еще одну операцию - она была необходима для возвращения функционала руки.

Врачи не исключают, что в будущем мужчина сможет полностью восстановиться.