Федеральные новости

Врачи восстановили мужчине руку, ампутированную на производстве

Федеральные новости 25.10.2024 14:29
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25.10.2024 14:29


В Саратовской области врачам удалось восстановить конечность мужчины, которая была частично ампутирована в результате несчастного случая на производстве. Как сообщает ИА «СарИнформ», филигранную работу провели специалисты городской больницы №1 Саратова.  

Мужчине ампутировало часть кисти. Надрез был ровно посередине ладони, – передают саратовские журналисты. – Пострадавшего скорой помощью доставили  в больницу из Гагаринского района. Над восстановлением конечности трудились четыре хирурга, анестезиолог и медсестра. 

Врачам пришлось восстанавливать кость, сухожилия, нервы и сосуды. 

Спустя время к саратовцу вернулась работоспособность и чувствительность руки, – сообщает издание. – Позже, из-за тяжести травмы, пришлось сделать еще одну операцию - она была необходима для возвращения функционала руки. 

Врачи не исключают, что в будущем мужчина сможет полностью восстановиться. 

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