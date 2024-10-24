Здравоохранение

Капремонт в трех блоках больницы им. Фишера завершится к лету

Здравоохранение 24.10.2024 11:13
0
24.10.2024 11:13


В больнице им. Фишера в Волжском Волгоградской области с 1 июня 2025 года планируется начать прием пациентов в отремонтированных  отделениях. Об этом, как сообщили V102.RU в обладминистрации, заявил сегодня, 24 октября, губернатор Андрей Бочаров.


Глава региона прибыл в больницу, чтобы увидеть, как идет модернизация этого опорного для Заволжья медицинского центра. В настоящее время капитальный ремонт здесь идет на 1-2, 4-9 этажах блоков А, Б, В многопрофильного стационара. Так, на 6 этаже блока А помещения уже оснащают мебелью и готовят к приему пациентов. В этом корпусе обновляют клинико-диагностическую лабораторию, кардиологическое, оториноларингологическое, гнойнохирургическое, урологическое, а также отделения челюстно-лицевой хирургии. 


Модернизация больницы им. Фишера проводится поэтапно, чтобы не прекращать оказание медицинской помощи на время ремонта. Во время производства работ, как было отмечено, вскрываются различные дефекты в виде сильных перепадов уровней потолков, пола и стен. Есть сложности при замене инженерных коммуникаций. Но на сроки проведения работ это не должно повлиять.

- Мне важно самому посмотреть, как выполняют работы, и провести с собой руководителей, чтобы они на это тоже посмотрели моими глазами. Я понимаю сложность этого объекта — не буду давать оценку строителям, которые это возводили 60 лет назад, но многое нужно исправлять. Мы не можем полностью освободить учреждение от людей, которые здесь получают медпомощь, но это не значит, что мы должны работать таким образом, чтобы не были определены сроки. «Вроде», «может быть» — меня не устраивает, — отметил Андрей Бочаров. — Я должен понимать, когда мы сможем перевести часть пациентов в другие помещения и начать ремонт в освободившихся. Это будет современная клиника — сомнений нет. Но есть еще неотремонтированная часть, объем задач увеличился. И люди, медицинский персонал должны ориентироваться, когда эти работы будут выполнять.


Губернатор сообщил, что конечные сроки по завершению общестроительных работ меняться не будут - они будут завершены в первом квартале 2025 года, а с 1 июня в отремонтированных помещениях уже будут принимать пациентов.

- Для нас важно, чтобы жители Заволжья получали современные медицинские услуги. Мы понимаем всю сложность проекта — строить новое легче, чем переделывать старое, но в данном случае это невозможно: учреждение обслуживает 40 тысяч человек ежегодно — куда их направить на лечение? Просто взять и переместить в другие учреждения невозможно при том плановом объеме, который здесь есть. Поэтому приняты сложные решения. Это тоже доставляет определенные неудобства, но в целом люди относятся с понимаем — не заниматься модернизацией невозможно, — отметил глава области. 

Больница им. Фишера — один из четырех опорных центров экстренной медицинской помощи региона. Ежегодно стационар принимает 40 тыс. пациентов, выполняется около 10 тыс. операций. С 2014 года на развитие клиники направлено 2,3 млрд руб., еще 1 млрд руб. предусмотрен на работы в 2024-2025 годах. Уже полностью модернизировано и дооснащено 4-этажное здание поликлиники, открыта современная женская консультация, построена площадка санитарной авиации. В больнице им. Фишера созданы региональный сосудистый центр, ЦАОП, обновлены стационарное отделение СМП, создано центральное стерилизационное отделение, отделение выездного паллиатива. Отремонтирована въездная эстакада. Ведется переоснащение операционных «чистыми помещениями». 

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
23.10.2024 08:56
Здравоохранение 23.10.2024 08:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.10.2024 14:13
Здравоохранение 22.10.2024 14:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.10.2024 19:32
Здравоохранение 21.10.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2024 08:15
Здравоохранение 15.10.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2024 21:07
Здравоохранение 04.10.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2024 20:33
Здравоохранение 02.10.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.09.2024 12:53
Здравоохранение 26.09.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2024 11:15
Здравоохранение 24.09.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2024 19:19
Здравоохранение 23.09.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2024 06:46
Здравоохранение 23.09.2024 06:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.09.2024 11:48
Здравоохранение 18.09.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2024 10:53
Здравоохранение 17.09.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.09.2024 18:04
Здравоохранение 15.09.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.09.2024 16:00
Здравоохранение 10.09.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.09.2024 09:54
Здравоохранение 10.09.2024 09:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:35
В Волгограде на школьника во время продленки свалились футбольные воротаСмотреть фотографии
14:02
Более 200 участников СВО сменили на гражданке профессиюСмотреть фотографии
13:30
В центре Волгограда оперативники МВД задержали двух зумеров с мефедрономСмотреть фотографии
13:06
Ж/д переезд на 4 дня закроют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонковСмотреть фотографии
12:48
Школьника снесла подбитая в ДТП иномарка – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Михайловке на базе детдома создадут реабилитационный центр для участников СВОСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО 21-летним контрактникомСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области кассир прикарманила 4,7 млн пайщиковСмотреть фотографии
11:15
СК: двое молодчиков зверски избили мужчину на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:13
Капремонт в трех блоках больницы им. Фишера завершится к летуСмотреть фотографии
11:05
Триумф горняков: на ЕвроХим-ВолгаКалии достигнут трёхмиллионный рубеж по добыче рудыСмотреть фотографии
10:48
Многодетная волгоградка после наезда BMW остается в крайне тяжелом состоянииСмотреть фотографии
10:25
Погода на Филиппову канитель в Волгоградской области предрекла тяжелый годСмотреть фотографии
10:19
В Волжском странный наезд кроссовера на пешехода попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
Палеонтологи откопали дерево возрастом до 66 млн лет и следы палеоценового лесаСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде показали с высоты ставшую трехполосной ул. ИркутскуюСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Как сыр не покатаешься: в Волгоградской области резко подорожали утренние бутербродыСмотреть фотографии
09:05
Два подряд ДТП спровоцировали 5-километровую в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:44
Цены на бензин снова «сорвались с поводка» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Ненужный дом сгорел на юге Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:04
У рыбаков в Волгоградской области изъяли лишних судаковСмотреть фотографии
21:31
Многодетную семью в Котово обогрели после скандалаСмотреть фотографии
21:17
В Волжском создательнице финансовой пирамиды грозит 10 лет колонииСмотреть фотографии
21:07
Умопомрачительный закат восхитил волгоградцевСмотреть фотографии
20:14
Пропавшую под Волгоградом пенсионерку нашли живой на дне ерикаСмотреть фотографии
19:39
Волгоградским дачникам объяснили 4-часовую задержку автобусовСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде взяточники фиктивно поставили на учет 2000 мигрантов: суд огласил приговорСмотреть фотографии
18:33
Работник Сбера в Волгограде «проиграл» телефонным мошенникам 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
17:58
Мировой суд ограничился устным замечанием переехавшему женщину водителю BMWСмотреть фотографии
 