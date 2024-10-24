Капремонт в трех блоках больницы им. Фишера завершится к лету

В больнице им. Фишера в Волжском Волгоградской области с 1 июня 2025 года планируется начать прием пациентов в отремонтированных отделениях. Об этом, как сообщили V102.RU в обладминистрации, заявил сегодня, 24 октября, губернатор Андрей Бочаров.





Глава региона прибыл в больницу, чтобы увидеть, как идет модернизация этого опорного для Заволжья медицинского центра. В настоящее время капитальный ремонт здесь идет на 1-2, 4-9 этажах блоков А, Б, В многопрофильного стационара. Так, на 6 этаже блока А помещения уже оснащают мебелью и готовят к приему пациентов. В этом корпусе обновляют клинико-диагностическую лабораторию, кардиологическое, оториноларингологическое, гнойнохирургическое, урологическое, а также отделения челюстно-лицевой хирургии.





Модернизация больницы им. Фишера проводится поэтапно, чтобы не прекращать оказание медицинской помощи на время ремонта. Во время производства работ, как было отмечено, вскрываются различные дефекты в виде сильных перепадов уровней потолков, пола и стен. Есть сложности при замене инженерных коммуникаций. Но на сроки проведения работ это не должно повлиять.

- Мне важно самому посмотреть, как выполняют работы, и провести с собой руководителей, чтобы они на это тоже посмотрели моими глазами. Я понимаю сложность этого объекта — не буду давать оценку строителям, которые это возводили 60 лет назад, но многое нужно исправлять. Мы не можем полностью освободить учреждение от людей, которые здесь получают медпомощь, но это не значит, что мы должны работать таким образом, чтобы не были определены сроки. «Вроде», «может быть» — меня не устраивает, — отметил Андрей Бочаров. — Я должен понимать, когда мы сможем перевести часть пациентов в другие помещения и начать ремонт в освободившихся. Это будет современная клиника — сомнений нет. Но есть еще неотремонтированная часть, объем задач увеличился. И люди, медицинский персонал должны ориентироваться, когда эти работы будут выполнять.





Губернатор сообщил, что конечные сроки по завершению общестроительных работ меняться не будут - они будут завершены в первом квартале 2025 года, а с 1 июня в отремонтированных помещениях уже будут принимать пациентов.

- Для нас важно, чтобы жители Заволжья получали современные медицинские услуги. Мы понимаем всю сложность проекта — строить новое легче, чем переделывать старое, но в данном случае это невозможно: учреждение обслуживает 40 тысяч человек ежегодно — куда их направить на лечение? Просто взять и переместить в другие учреждения невозможно при том плановом объеме, который здесь есть. Поэтому приняты сложные решения. Это тоже доставляет определенные неудобства, но в целом люди относятся с понимаем — не заниматься модернизацией невозможно, — отметил глава области.

Больница им. Фишера — один из четырех опорных центров экстренной медицинской помощи региона. Ежегодно стационар принимает 40 тыс. пациентов, выполняется около 10 тыс. операций. С 2014 года на развитие клиники направлено 2,3 млрд руб., еще 1 млрд руб. предусмотрен на работы в 2024-2025 годах. Уже полностью модернизировано и дооснащено 4-этажное здание поликлиники, открыта современная женская консультация, построена площадка санитарной авиации. В больнице им. Фишера созданы региональный сосудистый центр, ЦАОП, обновлены стационарное отделение СМП, создано центральное стерилизационное отделение, отделение выездного паллиатива. Отремонтирована въездная эстакада. Ведется переоснащение операционных «чистыми помещениями».

Фото: администрации Волгоградской области