Транспорт

В Волгограде показали с высоты ставшую трехполосной ул. Иркутскую

Транспорт 24.10.2024 09:43
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24.10.2024 09:43


В Ворошиловском районе Волгограда завершились работы по расширению до трех полос проезжей части на улице Иркутской. Как сообщает V102.RU, результаты ремонта мэрия показала с высоты.



- Подрядная организация уже уложила новое двухслойное полотно по всей ширине на участке от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской и заканчивает укладку плитки на тротуарах, - рассказали в администрации Волгограда.

В начале октября, напомним, коммунальщики завершили здесь замену коммуникаций, что позволило расширить дорогу с двух полос до трех.

На видео также запечатлена и новая круговая развязка, которая появилась здесь вместо Т-образного перекрестка на пересечении с улицей Циолковской.


Подрядчик оборудовал на Иркутской и новые парковочные места, лавочки и урны. На обновленной улице также установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. 


В рамках благоустройства этой территории запланирована посадка 1,2 тыс. деревьев и кустарников. Здесь также уложат газон и обустроят площадка для занятия спортом.

Видео: администрации Волгограда

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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