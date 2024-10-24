В Волгограде показали с высоты ставшую трехполосной ул. Иркутскую

В Ворошиловском районе Волгограда завершились работы по расширению до трех полос проезжей части на улице Иркутской. Как сообщает V102.RU, результаты ремонта мэрия показала с высоты.





- Подрядная организация уже уложила новое двухслойное полотно по всей ширине на участке от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской и заканчивает укладку плитки на тротуарах, - рассказали в администрации Волгограда.

В начале октября, напомним, коммунальщики завершили здесь замену коммуникаций, что позволило расширить дорогу с двух полос до трех.

На видео также запечатлена и новая круговая развязка, которая появилась здесь вместо Т-образного перекрестка на пересечении с улицей Циолковской.





Подрядчик оборудовал на Иркутской и новые парковочные места, лавочки и урны. На обновленной улице также установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.





В рамках благоустройства этой территории запланирована посадка 1,2 тыс. деревьев и кустарников. Здесь также уложат газон и обустроят площадка для занятия спортом.

Видео: администрации Волгограда

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»