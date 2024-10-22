В Волгограде задержали троицу серийных воров из Самары





В Волгограде сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Госавтоинспекции задержали троих жителей Самары, которые подозреваются в целой серии краж из сетевых магазинов электроники. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, молодые люди успели наворовать дорогостоящую технику в Волгограде, Волжском, Краснодарском крае и Ростовской области.





В магазинах 18-ти, 19-ти и 20-летний молодые люди похищали ноутбуки, мобильные телефоны, смарт-часы и другую электронику. Задержать подозреваемых удалось после обращения в полицию местного предпринимателя, который также пострадал от рук воров.

– Совершив хищение, подозреваемые скрылись на автомашине и были задержаны в Калачевском районе. При них обнаружено 6 ранее похищенных в различных точках ноутбуков. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под сражу, – уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оперативники устанавливают все эпизоды преступной деятельности задержанных.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области