60-летняя волгоградка по-соседски вонзила нож в 38-летнего мужчину

В Волгограде решается вопрос о мере пресечения 60-летней женщине, которая отправила своего соседа в больницу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 19 октября 2024 года в одной из медучреждений поступил 38-летний житель Ворошиловского района с двумя колото-резаными ранениями спины, одно из которых было проникающим.

Выяснилось, что мужчину ранила его соседка. Волгоградец пришел к ней в гости, где они устроили застолье. Однако после вспыхнувшей ссоры женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла приятелю два удара в область спины. Пострадавший смог добраться домой, где сам вызвал себе скорую помощь. Женщина призналась в содеянном. Ей грозит до 10 лет.