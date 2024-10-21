Под Волгоградом 41-летнего педофила отправили в колонию на 15 лет

41-летний мужчина признан виновным в развращении несовершеннолетних и совершении насильственных действий в отношении 12-летней девочки. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Городищенский районный суд приговорил его к 15 годам в колонии строгого режима и к последующему ограничению свободы сроком на 1 год.

В суде установлено, что мужчина с апреля по октябрь 2022 года при помощи мобильного телефона вел в социальной сети переписку на интимные темы с несовершеннолетними девочками, отправляя им фотографии порнографического содержания. Также в отношении 12-летней потерпевшей им совершены развратные действия и насильственные действия сексуального характера.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. Он уверял, то нашел телефон с имевшимися данными. Однако данная версия полностью опровергнута представленными государственным обвинением доказательствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.