Расследования

Под Волгоградом 41-летнего педофила отправили в колонию на 15 лет

Расследования 21.10.2024 12:55
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21.10.2024 12:55


41-летний мужчина признан виновным в развращении несовершеннолетних и совершении насильственных действий в отношении 12-летней девочки. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Городищенский районный суд приговорил его к 15 годам в  колонии строгого режима и к последующему ограничению свободы сроком на 1 год. 

В суде установлено, что мужчина с апреля по октябрь  2022 года  при помощи мобильного телефона вел в социальной сети переписку на интимные темы с несовершеннолетними девочками, отправляя им фотографии порнографического содержания. Также в отношении 12-летней потерпевшей им совершены развратные действия и  насильственные действия сексуального характера.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. Он уверял, то  нашел телефон с имевшимися данными. Однако данная версия полностью опровергнута представленными государственным обвинением доказательствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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