Мигрантам стало невыгодно жениться на россиянках





Сегодня, 15 октября, депутаты Государственной думы в окончательном третьем чтении приняли закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов. С момента подписания закона президентом получить разрешение на жительство в России иностранные граждане смогут лишь спустя годы.

– Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления, – пояснил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Кроме того, согласно новому закону, если брак, благодаря которому иностранец получил разрешение жить в России, будет признан недействительным либо расторгнут, разрешение будет автоматически аннулировано.

– Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав или ограничат в них либо отменят усыновление, – уточнил Володин.