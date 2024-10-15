Федеральные новости

Мигрантам стало невыгодно жениться на россиянках

Федеральные новости 15.10.2024 15:50
0
15.10.2024 15:50


Сегодня, 15 октября, депутаты Государственной думы в окончательном третьем чтении приняли закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов. С момента подписания закона президентом получить разрешение на жительство в России иностранные граждане смогут лишь спустя годы. 

– Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления, – пояснил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.  

Кроме того, согласно новому закону, если брак, благодаря которому иностранец получил разрешение жить в России, будет признан недействительным либо расторгнут, разрешение будет  автоматически аннулировано. 

– Аналогичная мера будет принята в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав или ограничат в них либо отменят усыновление, – уточнил Володин. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
14.10.2024 20:39
Федеральные новости 14.10.2024 20:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.10.2024 15:30
Федеральные новости 11.10.2024 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
09.10.2024 14:31
Федеральные новости 09.10.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.10.2024 13:01
Федеральные новости 08.10.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.10.2024 13:46
Федеральные новости 07.10.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.10.2024 10:52
Федеральные новости 03.10.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2024 16:11
Федеральные новости 02.10.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.10.2024 12:09
Федеральные новости 02.10.2024 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2024 21:15
Федеральные новости 30.09.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2024 13:04
Федеральные новости 30.09.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2024 18:18
Федеральные новости 27.09.2024 18:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2024 13:32
Федеральные новости 27.09.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2024 13:45
Федеральные новости 26.09.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2024 18:14
Федеральные новости 24.09.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2024 15:24
Федеральные новости 24.09.2024 15:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:09
Волгоградцы пристыдили чиновников глиняной дорогой на улице маршала ЖуковаСмотреть фотографии
16:50
Скандинавское хюгге в Новой МосквеСмотреть фотографии
16:41
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об утреннем туманеСмотреть фотографии
16:18
Больше 1 млн рублей отдала волгоградка за замену сим-картыСмотреть фотографии
16:03
Несостоявшуюся закладчицу приговорили в Волгограде к восьми годам колонииСмотреть фотографии
15:50
Мигрантам стало невыгодно жениться на россиянкахСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде с 5 ноября прекратят работать дачные автобусыСмотреть фотографии
15:14
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 разаСмотреть фотографии
14:35
Засмотрелся? Два ДТП подряд на пр. Ленина в Волгограде засняли дорожные камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
В Волгограде сорваны сроки строительства дороги на ул. Константина СимоноваСмотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области сдали почти в 2 раза больше новостроекСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде подключили к отоплению 20% всех объектовСмотреть фотографии
12:39
Бородачей, избивших участника СВО, отправили в СИЗО под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
В Волгограде гастролерши из Рязани вытащили из матраса пенсионерки 2,5 млнСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгограде организуют масштабные поиски пропавшего в августе пенсионераСмотреть фотографии
11:38
Экологическая служба: ВТЗ переходит на возобновляемые источники энергииСмотреть фотографии
11:18
75% волгоградцев высказались за уменьшение количества трудовых мигрантовСмотреть фотографии
11:12
ВОЛМА приняла участие в Международном экономическом форуме «Сделано в России»Смотреть фотографии
11:11
Власти Волгограда отрапортовали о подаче тепла в каждый пятый МКДСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде от туристического налога освободят участников СВО и ветерановСмотреть фотографии
10:38
Проехавший на красный грузовик снес «ГАЗель» и две иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
В Волгограде из заточения спасли обессиленную 85-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде за воровство электроэнергии владелец гостиницы заплатит 27 млнСмотреть фотографии
10:10
«Пытались согреться»: названа возможная причина гибели двух человек на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:47
Два человека погибли на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
В Михайловке иномарка сбила 9-летнего школьникаСмотреть фотографии
09:34
GRASS доставил гумпомощь жителям приграничных районов Курской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде прокуратура нашла нарушения в лечении измученного неизвестной болезнью ветерана боевых действийСмотреть фотографии
09:25
На юге Волгограда 7-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
09:24
В Котово сократили уроки в школах из-за холодаСмотреть фотографии
 