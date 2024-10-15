Дотянули до дождей: в центре Волгограда лишили тротуаров ул. Краснознаменскую





В Центральном районе Волгограда благоустройство ул. Краснознаменской вышло на новый этап. Как сообщает ИА «Высота 102», после размеренных попыток обновления отдельных участков пешеходных зон, строители демонтировали остатки твёрдого покрытия тротуаров с обеих сторон проезжей части.

Примечательно, что активизировали свою деятельность специалисты подрядной организации за считанные часы до затяжных дождей, которые, по прогнозу синоптиков, еще без малого неделю будут развозить грязь в областном центре.

– Трамваи вот уже несколько месяцев не работают из-за обновления путей. Приходится каждый день ходить пешком с Голубинской, так теперь и тротуаров нас лишили. Это же очень востребованное направление, а сейчас, получается, все пути перерезаны, – рассуждает волгоградка.

Ранее редакция рассказывала о начале работ по реконструкции пешеходной зоны вдоль ул. Краснознаменской, у здания № 18. Тогда мэрия посоветовала горожанам обходить благоустраиваемый участок по другой стороне улицы – вдоль здания ГУ МВД России по Волгоградской области. Однако вскоре и здесь тротуар оказался перекопан.

В настоящее время работы охватили обе стороны проезжей части и заключительный участок ул. Краснознаменской протяжённостью около 150 метров, вплоть до перекрёстка с ул. Голубинской. Пешеходам приходится выходить на проезжую часть.

– А что же будет, когда пройдут дожди? Перекопанные тротуары превратятся в болото, да и на проезжую часть уже не выйдешь, – задаётся вопросом жительница.

Отметим, на комплексное обновление ул. Краснознаменской власти выделили из бюджета 169 млн рублей. Помимо обновления тротуаров, специалисты должны произвести озеленение территории, проложить поливочный водопровод и обновить асфальтовое покрытие дороги. Сдача объекта запланирована на апрель 2025 года.