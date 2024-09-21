Общество

В Волгограде позеленеет дорога «силовиков»: на ул. Краснознаменской высадят полсотни елей

Общество 21.09.2024 14:45
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21.09.2024 14:45


В Центральном районе Волгограда после массовой вырубки деревьев на ул. Краснознаменской, шокировавшей многих горожан, специалисты приступили к посадке новых растений. Как сообщает ИА «Высота 102», зелёную зону вдоль проезжей части в ближайшие дни пополнят 50 голубых елей. Работы подрядная организация начала с территории вблизи регионального главка МВД России.



- Деревья-крупномеры, выращенные в местных питомниках, высаживаются сразу с комом земли в заранее подготовленные лунки. Для ухода за насаждениями ведутся работы по устройству нового поливочника, протяженностью свыше 2 км, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Примечательно, что из-за медленного прироста, а также пирамидальной формы кроны деревьев, едва ли они смогут защитить горожан от палящего солнца в полуденный летний зной, однако, по информации мэрии, волгоградцам не стоит беспокоиться. Тенью прохожих обеспечат ещё 70 деревьев лиственных пород, высадка которых также запланирована вдоль проезжей части.

Напомним, в июле 2024 года на ул. Краснознаменской начался капитальный ремонт проезжей части. С началом осени здесь специалисты приступили к обновлению прилегающих тротуаров, укладке поливочного водопровода, вырубке и корчеванию старых деревьев. Впоследствии здесь должны быть высажены новые деревья и кустарники. Вместе с заменой дорожного покрытия на комплексное обновление улицы из бюджета было выделено 169 млн рублей.

Фото и видео: администрация Волгограда

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