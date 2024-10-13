Спорт

Волгоградские волейболистки одержали первую победу в новом сезоне

Спорт 13.10.2024 12:53
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13.10.2024 12:53


Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» одержали одну победу и потерпели два поражения в первом туре нового сезона Высшей лиги «Б», который завершается  сегодня, 13 октября, в Пензе, сообщает V102.RU.
 
Напомним,  в чемпионате 2023-2024 годов волгоградский клуб занял седьмое место. В нынешнем розыгрыше коллектив будет стремиться улучшить достигнутый результат. Бело-зеленые выступают в группе «Центр», где участвуют девять команд. Подопечные Александра Чернова открывали сезон 24-25 матчем с пензенским клубом «Университет-Визит».
 
И начало поединка с хозяйками этапа осталось за волгоградками. «Волжаночка-ГРАСС» ближе  к середине первой партии имела преимущество в восемь мячей. Постепенно «Университет» стал сокращать отрыв, а у гостей увеличилось количество ошибок, которые не позволили им заработать больше очков и держать оппоненток на расстоянии. В итоге хозяйки догнали соперниц, а в концовке сета «Визит» добавил в игре при поддержке родных трибун и добился успеха в первой партии — 25:21. Два остальных сета снова прошли в упорной борьбе с равными шансами, но финальный рывок неизменно оставался за пензенскими исполнительницами, взявшими вторую и третью партии с таким же счетом 25:21. «Университет-Визит» по итогам матча добился разгромного выигрыша — 3:0. Однако «Волжаночка-ГРАСС» могла рассчитывать на лучший результат в стартовом поединке.
 
Вторая игра, состоявшаяся накануне, 12 октября, у подшефных Чернова совсем не задалась. Снова волгоградские волейболистки отметились большим количеством ошибок и не самой лучшей реализацией своих моментов в противостоянии с ижевским клубом «Италмас-ИжГТУ». Коллектив из Удмуртии не оставил  шансов бело-зеленым и праздновал уверенную победу — 3:0 (25:18, 25:19, 25:13).
 
Завершать первый тур «Волжаночке-ГРАСС» предстояло сегодня, 13 октября, в битве с «Салаватом» из одноименного города. И на этот раз первым номером действовали уже волгоградские спортсменки. Только в стартовом сете соперницы из Башкирии оказали достойное сопротивление, но в итоге партия все равно осталась за «Волжаночкой» — 25:21. А вот в двух оставшихся сетах никакой интриги уже не получилось — 25:9 и 25:10 в пользу нашей команды.
 
Есть первая виктория «Волжаночки-ГРАСС» в новом сезоне и три очка в турнирной таблице. Следующий тур бело-зеленые проведут в Таганроге с 26 по 27 октября.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Федерации волейбола Волгоградской области

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