В Волжском сгорела квартира: погибла женщина

Происшествия 11.10.2024 12:45
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11.10.2024 12:45
В Волжском сегодня, 11 октября, произошел пожар в многоэтажке на улице Дружбы,97. По словам очевидцев, горела квартира, расположенная на втором этаже.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о происшествии поступило в 9-26 ч.
- В одной из комнат многоквартирного жилого дома горели домашние вещи. Пожарные расчёты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09.46 ч., - прокомментировали в ведомстве.
К сожалению, без жертв не обошлось. В пожаре погибла женщина.
Фото Жесть Волжский t.me
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