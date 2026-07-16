



С 21 июля волгоградские родители столкнутся с новыми правилами назначения единого пособия на детей. С этого дня Социальный фонд прикроет лазейку, позволяющую обходить правила выдачи денежных средств.

Согласно действующему порядку, на помощь государства могут рассчитывать лишь те семьи, где все члены имеют официальный доход или веские причины его отсутствия. К последним был отнесён и уход за инвалидом либо за пожилым человеком старше 80 лет. Этим исключением и злоупотребляли родители, оформлявшие формально документы по уходу за людьми, которых порой видели всего несколько раз в жизни. Эту лазейку и прикрыли в СФР.

Отметим, теперь уважительной причиной отсутствия заработка у члена семьи может считаться лишь уход за пожилым родственником. Степень родства получателям выплаты предстоит подтвердить документально – для этого нужно будет самостоятельно собрать и предоставить в СФР пакет документов.

Фото из архива ИА «Высота 102»