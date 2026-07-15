В Волгограде на Первой продольной магистрали в результате дорожно-транспортного происшествия с двумя автомобилями вечером 15 июля образовалась пробка протяженностью около двух километров. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на Яндекс Карты, значительно затруднено движение на участке от проспекта Металлургов до площади Возрождения.

Ранее сообщалось, что на пересечении проспекта Ленина и проспекта Металлургов днем произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей оказался на пешеходной зоне, протаранив остановку общественного транспорта. По предварительным данным, никто из горожан не пострадал, на месте происшествия помощь была оказана водителю иномарки.





В настоящее время на указанном участке автодороги скорость движения транспорта по направлению на север Волгограда не превышает пяти километров в час. Наблюдаются затруднения в движении транспорта и на прилегающих улицах – 39-й Гвардейской дивизии, Возрождения.