



В аэропорту Волгограда на фоне ограничений Росавиации, вводимых в воздушных гаванях на юге и в центральной части России, произошла корректировка расписания прибытия и отправления самолётов. Согласно данным табло, задерживаются четыре авиарейса.

С 11:50 на 13:40 отложен прилёт совместного рейса № FV 6117 авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» из Санкт-Петербурга. Незначительно скорректировано время прибытия рейсов № UT 371 компании «Ютэйр» из Сургута и № 6969 «Победы» из Москвы. Самолёты приземлятся в региональной столице в 12:15 и 14:50 соответственно.

В обратном направлении совместный рейс № FV 6118 компаний «Россия» и «Аэрофлот» отправится в Санкт-Петербург почти с двухчасовой задержкой в 14:30.

Отметим, минувшей ночью, а также в утренние часы регионы России подверглись массированному налёту беспилотников ВСУ. Минобороны ликвидировало в воздушном пространстве 19 регионов 375 БПЛА. В связи с атакой Росавиация закрывала воздушное пространство и ограничивала работу аэропортов в Геленджике, Нижнем Новгороде, Тамбове, Москве, Самаре, Череповце, Пензе, Ярославле, Иваново.

Фото: из архива ИА «Высота 102»