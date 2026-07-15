Волгоградцы наблюдают резкое подорожание кур и сахара





В Волгоградской области на минувшей неделе подорожали некоторые базовые продукты питания. По данным Волгоградстата, на 1,65% снова прибавили в цене куры. При этом неделей ранее стоимость кур уже выросла на 8%. Средняя цена килограмма этого вида мяса составляет уже 225,9 рубля. Колбаса полукопченая и варено-копченая подорожала на 5,41% - до 578 рубля.

Также покупатели заметили подорожание сахара. Стоимость его увеличилась до 71,62 рубля – рост составил 3%. По наблюдениям покупателей, сахар теперь стоит в среднем на 5 рублей больше. Прибавили в цене и макароны высшего сорта. Килограмм макарон стоит 92,85 рубля, что на 1,66% больше, чем на предыдущей неделе.



Заметно выросли в цене и некоторые овощи. Например, свекла стала стоить дороже на 8,25% (52,83 рубля). Цена на капусту выросла на 1,8% - до 51,39 рубля. В то же время лук подешевел на 5,4% (60,26 рубля за килограмм). Огурцы стоят теперь около 86 рублей, что на 12,2% меньше.



А вот яйца в регионе подешевели почти на 4%. Десяток стоит около 71 рубля.