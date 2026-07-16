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Расследования

Конкурсы на бюджетные места в волгоградских вузах бьют рекорды

Расследования 16.07.2026 08:13
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16.07.2026 08:13


В волгоградских вузах продолжается приемная кампания. В некоторых вузах уже намечаются рекорды по количеству поданных заявлений от абитуриентов. Так, на начало июля 2026 года  в Волгоградский государственный технический университет поступило 21 988 заявлений от абитуриентов. При этом количество бюджетных мест составляло 5 127. Средний конкурс составлял примерно 4,3 человека на место. 

В ВолгГМУ также приближаются к рекорду по количеству заявлений от вчерашних выпускников. По состоянию на 15 июля  было подано 28 064 заявления. Этот показатель практически сравнялся с итоговым результатом всей приемной кампании прошлого года - 28 424 заявления. 

Как сообщили в приемной комиссии ВолГУ, количество заявлений на обучение на бюджетной основе составляет 66% от общей суммы заявлений. Среди абитуриентов много золотых и серебряных медалистов. Больше всего желающих учиться на таких направлениях как  программная инженерия, прикладная математика и информатика, биоинженерия и биоинформатика, международные отношения, политология, лингвистика, информационная безопасность, судебная экспертиза, юриспруденция, судебная и прокурорская деятельность, экономика, экономическая безопасность. 

В Волгоградский аграрный университет поступило уже 5 764 заявления от абитуриентов из разных регионов России, а также из таких стран как Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Камерун, Марокко и других.

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