Черный дым от горящего камыша окутал север Волгограда

Крупный ландшафтный пожар в настоящее время тушат в Тракторозаводском районе Волгограда. По сообщению ГУ МЧС России по региону, горит трава и сухая растительность. Площадь возгорания еще уточняется. Пожарные подразделения производят тушение.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 14:09 мск. Очевидцы уточняют, что на Тракторном горят заросли камыша. В соцсетях публикуют кадры, на которых небо над многоквартирными домами затянуто черным дымом.





По предварительным данным, угрозы для жилых строений пожар не представляет.

Видео: Волгоград / МАКС

Фото из архива V102.RU