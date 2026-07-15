



В Волгоградской области парламент рассмотрит поправки в региональную программу ОМС. Документ предусматривает закрепление преференций для бойцов СВО, а также оказание новой услуги, которая поможет будущим мамам, проживающим в отдалённых населённых пунктах, за государственный счёт добираться до медицинских учреждений.

Для ветеранов новая мера поддержки вводится согласно майскому указу президента, вводящему единые подходы к поддержке ветеранам. После утверждения поправок в программе ОМС будет прописано приоритетное право бойцов СВО на медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение во внеочередном порядке. Также бесплатно и без очереди военнослужащие смогут рассчитывать на психотерапевтическую поддержку.

Ожидающим пополнения волгоградкам, территориально проживающим в сёлах, хуторах и другого рода поселениях, где отсутствует регулярное транспортное сообщение, помогут добраться на приём акушера-гинеколога и обратно. Для этого предполагается использовать парк специализированной техники, закупленной в рамках нацпроекта. На эти цели планируется направить 5 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»