Росводресурсы продлили период повышенных сбросов на Волжской ГЭС

Росводресурсы установили новый режим работы Волжской ГЭС. Согласно указаниям ведомства, на волгоградском гидроузле с 21 по 31 июля ежесуточно будут сбрасывать по 8,5 тысячи кубометров в секунду. Такой режим действовал с 9 по 20 июля.

Решение было принято в связи с сохраняющимся повышенным фактическим притоком воды и поступившим из Росгидромета уточнением в сторону увеличения прогноза притока воды в водохранилища Волго-Камского каскада.

С 1 августа объем сбросов уменьшится до 6,5-7 тысячи кубометров. Такой график будет действовать до 10 августа. Однако не исключены дополнительные корректировки в работе Волжской ГЭС в зависимости от складывающейся обстановки.