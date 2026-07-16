В Волгограде автолюбители стали реже опаздывать на работу из-за многокилометровых очередей на заправках. После увеличения отпуска бензина на заправках «Лукойл» с 20 до 30 литров, в разы сократились очереди в том числе и на АЗС других сетей.

- Каждый день езжу на работу, и то, что сейчас происходит, и близко сравнить нельзя с ситуацией недельной давности. Если раньше на Гориной поляне и у «Ашана» к АЗС «Газпрома» очереди растягивались с обоих сторон движения на полтора-два километра, то сейчас стоит от силы машин 9-15. Такая же ситуация и у «Элеватора» на Рабоче-Крестьянской и на Пархоменко в центре, - рассказала журналистам одна из автолюбительниц.

Женщина подчёркивает, что, конечно, хотелось бы, как и раньше, заехать на пустую заправку и сразу же наполнить бак, но и недельный прогресс уже существенно экономит время и внушает надежду на то, что через несколько дней ситуация станет ещё чуточку лучше.

Напомним, как ранее сообщала редакция, об увеличении лимитов отпуска бензина 14 июля сообщил облкомторг. В комитете подчеркнули, что это стало возможным после того, как удалось сбить спекулятивный ажиотаж и наладить поставки на АЗС топлива. При этом, одновременно с появлением дополнительных объёмов ГСМ на заправках, ускорили свой рост и цены на топливо. По данным Росстата на 15 июля, за неделю отпускная стоимость топлива в регионе взлетела в среднем на 1,5 рубля.

Фото из архива ИА «Высота 102»