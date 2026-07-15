В Краснооктябрьском районе Волгограда днем 15 июля один человек пострадал в результате ДТП на проспекте Металлургов. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь иномарка Subaru влетела в остановку общественного транспорта.

По информации очевидцев, водитель автомобиля перед выездом на пешеходную зону допустил столкновение с другим автомобилем. По инерции транспортное средство продолжило движение и остановилось лишь после того, как врезалось остановочный павильон. На место ДТП выезжала скорая помощь.

В результате происшествия незначительные травмы получил один человек. Предварительно, это водитель автомобиля. Никто из пешеходов не пострадал.

– Предварительно, Chevrolet при выполнении маневра поворота налево не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Subaru, от удара которая продолжила движение и наехала на остановку, – сообщили обстоятельства аварии в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, пострадавшему помощь была оказана на месте, от госпитализации отказался.

Фото: читатели Блокнот Волгоград