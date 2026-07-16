В Волгограде ликвидировали 111 разрытий после ремонта сетей

В Волгограде за один месяц восстановили асфальтовое покрытие на 111 объектах, где проводились работы по ремонту сетей.

– Так, за июнь «Концессии водоснабжения» восстановили 3051 кв.м асфальтового покрытия на 77 объектах в Волгограде. «Концессии теплоснабжения» уложили без малого 2000 кв.м асфальта на 34 объектах, – уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Основная масса работ на сетях проводится летом перед началом отопительного сезона. Коммунальные службы меняют оборудование, реконструируют протяженные участки трубопроводов, обновляют запорную арматуру. Это, как правило, сопровождаются земляными работами. После их завершения в обязательном порядке все затронутые участи приводятся в порядок.