



В Даниловском районе Волгоградской области местные власти готовятся к ликвидации крупных несанкционированных свалок. Чиновники объявили о проведении аукциона на право вывоза отходов с территории хуторов Красный и Ловягин.

Здесь специалистам предстоит вывести, разгрести несколько тысяч кубометров отходов. В числе строительных доминирует лом бетона, кирпич и металл, а среди растительных — ветки, листва и сухая трава.

Утилизировать мусор подрядчику предстоит на сертифицированных полигонах. Отдельно в контракте прописан запрет на сжигание и закапывание отходов. В случае повреждения местных дорог грузовым транспортом организация обязана отремонтировать их за свой счёт.

Отметим, на ликвидацию свалок из бюджета выделено 4 млн рублей. Подрядчик будет отобран к концу июля. Разгрести завалы подрядчик должен будет за 60 дней.

Фото из архива ИА «Высота 102»