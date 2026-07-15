В Госдуме предложили ввести тринадцатую пенсию к Новому году





Материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной пенсионной выплаты предложили установить в России. Законопроект внес 15 июля в Госдуму зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Инициатива предполагает введение тринадцатой выплаты перед новогодними праздниками. Размер такой выплаты предлагается приравнять к получаемой пенсии.

– Предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению законодателей, форма поддержки повысит материальное благосостояние социально уязвимой категории граждан.

Фото: сгенерировано ИИ