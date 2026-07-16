«Ротор» закрывает острый дефицит игроков обороны – Юдинцев в помощь





«Ротор» оформил аренду защитника Георгия Юдинцева из «Родины». Для волгоградцев это точечное усиление обороны с весомым аргументом: в прошлом сезоне футболист стал победителем Лиги PARI в составе московского клуба. С учётом плотного календаря и высокой нагрузки на линию защиты такой опыт – не просто плюс, а ощутимая опора. В недавнем матче с «Нижним Новгородом» нехватка игроков обороны вынудила тренерский штаб искать неочевидные решения, поэтому каждый квалифицированный исполнитель сейчас особенно ценен.

24‑летний Юдинцев – воспитанник московской ФШМ. Рост – 180 см, дата рождения – 21 июня 2001 года. В 18 лет он оказался в «Родине» и за шесть сезонов прошёл с командой путь по лигам, накопив серьёзный объём практики. В первой половине сезона 2025/2026 защитник на правах аренды выступал за «КАМАЗ», а в январе вернулся в «Родину», чтобы завершить чемпионский поход.

Статистика Юдинцева говорит о стабильной востребованности: за карьеру он провёл 154 матча, забил 8 мячей и отдал 21 результативную передачу. Особенно показателен его вклад в атаку при роли защитника: только в Первой Лиге на его счету 54 игры и 7 ассистов – это маркер подключений к розыгрышам и умения быть полезным на чужой половине поля.

По сезонам картина выглядит так:

2021/2022 («Родина»). 24 игры, 1 358 минут, 8 голевых передач – сразу заметная продуктивность даже на уровне низших дивизионов.

2022/2023 («Родина»). 22 игры, 1 618 минут, 4 ассиста – рост нагрузки и участие в переходных матчах.

2023/2024 («Родина»). 15 матчей, 1 125 минут, 2 передачи – более компактная кампания, но без потери роли в составе.

2024/2025 («Родина»). 20 игр, 1 239 минут, 3 гола и 3 ассиста – баланс между обороной и атакующим вкладом.

2025/2026 («КАМАЗ»/«Родина»). 27 матчей, 1 748 минут, 1 гол и 2 ассиста – максимальная нагрузка сезона и подтверждение статуса игрока обоймы.

Юдинцев – важное пополнение, которое снимает часть нагрузки с обороны, но на этом трансферная работа не заканчивается. Вопрос глубины состава остаётся актуальным: «Ротору» нужны ещё несколько квалифицированных исполнителей, чтобы не зависеть от форс‑мажоров и спокойно реагировать на ротацию.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»