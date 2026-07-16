Мужчина дважды в 2026 году в интересах матери обращался в районную поликлинику с письменным заявлением о подготовке и выдаче заключения врачебной комиссии для обеспечения его матери техническими средствами реабилитации. Однако необходимый документ так и не был предоставлен. При этом сын пенсионерки не получил и официальный отказ. Более того, выяснилось, что обращения заявителя даже не были рассмотрены.